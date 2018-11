Hamilton holt Pole Position - Strafe für Vettel

Grund: Vettel zerstörte beim Wiegen des Autos die Waage in der Boxengasse. Hamilton behinderte im Qualifying den Russen Sergej Sirotkin. Der Williams-Pilot konnte gerade noch neben die Strecke ausweichen, um einen schweren Unfall zu verhindern. Der Brite erklärte: „Ich sah ein Auto von hinten herankommen. Ich dachte, es wäre auf einer schnellen Runde also bin ich nach links. Dort wollte dann auch er hin. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.“ Hamilton kam damit straffrei davon. Nicht so Vettel!