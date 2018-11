Alte Ansichten als Buch: 256 Seiten Klagenfurt

Bücher über Klagenfurt gibt es viele - aber keines ist so wie dieses hier. Auf 256 Seiten zeigt „Klagenfurt. Eine bemerkenswerte Stadt in alten Ansichten“ wunderschöne, historische Fotos von den Straßen und Bauten, den Parks und Fahrzeugen, den Bewohnern und Besuchern unserer Landeshauptstadt. Die Fotos - in „Spaziergänge“ aufgeteilt - begleiten den Leser durch die Innenstadt, über den Wochenmarkt, aufs Kreuzbergl und die Lend entlang bis hin zum Wörthersee.