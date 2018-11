Alte Ansichten: Unser Buch wird gedruckt

Historische Fotos von Klagenfurt: So entsteht ein Buch

Die Druckmaschinen laufen schon heiß: Am Montag startete die Fertigstellung des Buches in der Druckerei Theiss in St. Stefan im Lavanttal. Insgesamt werden 144.000 Papierbögen bedruckt - in einer Stunde laufen etwa 14.000 Bögen durch die Druckmaschine.