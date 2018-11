Hofer-Chef Helm soll zur Drogerie Müller wechseln

Der 86-jährige Drogerie-Unternehmer Erwin Müller regle seiner Nachfolge an der Konzernspitze, so die deutsche „Lebensmittel Zeitung“ in ihrer aktuellen Ausgabe. Laut dieser soll der Österreicher Günther Helm (39) Mitte kommenden Jahres die Chefposition bei dem drittgrößten deutschen Drogeriehändler mit Sitz in Ulm übernehmen. Bisher habe der Drogerie-Unternehmer Müller alleine in der Geschäftsführung agiert.