Kick mit bitteren Folgen!

Neue Chance für die Beziehung

Klaus und Maria erkannten in ihrer Therapie sehr schnell, dass es auch positive Auswirkungen der Affäre auf ihre Beziehung gab: Vorteilhaft war, dass die beiden durch den Schock wieder mehr Nähe in der Partnerschaft erlebten und sich zu einer Tanztherapie entschlossen. So konnten sie innere Spannung, Wut, Ohnmacht, Aggression und Angst konstruktiv über Bewegung ableiten. Durch begleitende Gespräche mit der Therapeutin gelang es dem Paar, wieder Vertrauen aufzubauen. Sie konnten Marias Fremdgehen von einer Beziehungs-Last in eine Ressource umwandeln, indem sie seither erstmals in ihrer Ehe Urlaube zu zweit machten. Heute - drei Jahre danach - bewerten beide ihre Ehekrise nachträglich als Warnsignal, ohne welches sie ihre Liebe niemals erneuert hätten.