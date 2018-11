„Einfach leiwand!“ Darts-Superstars kommen wieder

Es sei „einfach leiwand“ gewesen in Schwechat, verlautete die PDC Europe am Mittwochabend via Facebook. Grund genug, um wieder Station in Österreich zu machen. In einem Promo-Video freuen sich Stars wie Michael Smith („Das Publikum hat mich elektrisiert“) oder Michael van Gerwen („Ich mag das phänomenale Publikum“) auf die Rückkehr nach Österreich. Von 3. bis 5. Mai 2019 macht die PDC Station in Graz, von 30. August bis 1. September in Schwechat.