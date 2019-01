Frischekick: Fünf ultimative Rouge-Tricks

Bronzer statt Rouge - geht das?

Aber ja! Nicht nur Rouge frischt fix auf, sondern auch ein Bronzer hat das Zeug zum Blitz-Frischmacher. Schließlich zaubert er uns in Windeseile eine leichte Sommerbräune ins Gesicht. Kühle, rosige Hauttypen wählen am besten einen Bronzer im rötlichen Bereich, warme Hauttypen im gelben. Blasse Beautys sollten einen kühlen, rauchigen Ton wählen und den Bronzer ganz sparsam einsetzen. Bronzepuder nimmt man am besten mit einem breiten Rougepinsel auf und stäubt ihn dort auf, wo auch die Sonne die Haut zuerst treffen würde, also auf den typischen Sonnenterrassen wie Stirn, Nasenrücken, Wangenknochen und Kinn - so entsteht ein ganz natürlich gebräunter Look.