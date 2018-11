Linzer (12) wegen 50 Cent mit Messer bedroht

Der zwölfjährige Linzer war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr am Lunaplatz unterwegs. Dabei wurde er von einem ihm unbekannten Jugendlichen gefragt, ob er ihm 50 Cent geben könne. Dies wurde vom Zwölfjährigen verneint, da er kein Geld bei sich hatte. Der Unbekannte forderte den jungen Burschen daraufhin auf, mit ihm zur Straßenbahnhaltestelle zu kommen. Der Zwölfjährige weigerte sich jedoch erneut und sagte dem Jugendlichen, dass er ihn in Ruhe lassen solle.