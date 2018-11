Die heißesten Bilder der Victoria‘s-Secret-Show

Trotz Umsatzeinbußen und massiver Kritik in den letzten Jahren, ein unrealistisches Frauenbild zu servieren, hielt Victoria‘s Secret am Donnerstagabend an seinem mehr als 20 Jahre alten Konzept fest, von Natur aus extrem schlanke und in den Wochen vor der Show noch schlanker trainierte, mit hochgepushten Brüsten ausgestattete Frauen mit neckischen Glitzer-Kostümierungen auszustatten und auf den Laufsteg zu schicken.