Stadt zum Christbaum: „Er wird in Form gebracht“

Aufhübschung bis zur Illuminierung

Am 17. November findet dann die feierliche Illuminierung des Baumes statt. Die Stadt verspricht nun, dass spätestens zu diesem Termin „der Baum in (vor)weihnachtlicher Pracht erleuchten“ wird. „Alle Wienerinnen und Wiener werden sich an dem schönen Baum erfreuen können“, hieß es in dem Statement gegenüber krone.at.