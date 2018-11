Großer Christbaum-Streit: Zu hässlich - doch okay?

Nach dem Einsatz zweier Kräne und der Unterstützung eines guten Dutzends an Forstarbeitern steht er also nun - der Christbaum am Wiener Rathausplatz. 150 Jahre alt, gefällt in der Kärntner Gemeinde Metnitz - doch wirklich schön genug, um den Christkindlmarkt in der Wiener City zu zieren? Die Meinungen unsere Leser sind hierbei zwiegespalten - über Geschmack lässt sich also doch streiten.