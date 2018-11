Ist dieser Christbaum zu hässlich für Wien?

„Illuminierung“ am 17. November

Die Beleuchtung des Baumes - die sogenannte Illuminierung - wird am 17. November um 17.30 Uhr durch den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SPÖ) vorgenommen. Bis dahin laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Rathausplatz - er öffnet seine Tore am 16. November - auf Hochtouren, der Christbaum selbst wird mit 2000 LED-Lichtern geschmückt.