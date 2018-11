So werden Sie sexy wie ein Victoria Secret Engel

Das Warten hat ein Ende! Die schönsten Models der Welt schweben wieder für Victoria´s Secret über den Catwalk. Und der Name war auch dieses Jahr wieder Programm. Von der Location über das Datum bis hin zu den teilnehmenden Engeln wurde bis zuletzt geschwiegen. Das Beste zuerst: Nach einer unfreiwilligen Pause sind die Lieblinge Kendall Jenner und Gigi Hadid wieder dabei. Letzteren wurde die Einreise nach China wegen eines missglückten Instagram-Posts verwehrt, während die Halbschwester von Kim Kardashian noch vertraglich an die Dessousmarke La Perla gebunden war.



Zusammen mit 59 anderen Schönheiten präsentieren sie heute in New York die neuen Kreationen. Für die aktuelle Designer-Capsule-Collection holte man sich nach Olivier Rousteing von Balmain die Britin Mary Katrantzou ans Bord. Dabei dürfen wir uns auf starke Farben und fantasievolle Prints freuen, für die Designer mit gleichnamigen Label bekannt ist. Aber nicht nur optisch wird einiges geboten - stolze sieben Live Acts verwandeln die Modenschau in ein Musikfestival. Und selbstverständlich nur die Créme de la Créme wie Rita Ora, Shawn Mendes oder The Chainsmokers.



Wer nicht zu den Glücklichen Ticketbesitzern gehört, muss sich noch auf den offiziellen, aber noch geheimen Ausstrahlungstermin gedulden. Aber die ersten Bilder werden noch während der Show das Internet zum Glühen bringen. Lassen Sie sich inspirieren und zeigen sich Ihrem Schatz von Ihrer „engelhaften“ Seite. Wir haben bereits einige Ideen mit denen Sie den Dessousmodels ordentlich Konkurrenz machen.