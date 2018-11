Kriechmayr verriet Franz „alle Geheimnisse“

Er habe sich aber nie gedacht, dass man „bei Ski so einen großen Unterschied spüren“ kann. Der Wechsel beinhaltete auch Schuhe und Bindung, also das ganze Paket. „Die Motivation war voll da, dass man richtig daran arbeitet und das Setup findet. Von mir und von der Firma. Cool, dass gut was weitergeht, das stimmt mich positiv für den Winter.“ Sehr wichtig auf dem Weg zum Saisonauftakt am 24./25. November in Lake Louise sei das Training in Chile gewesen. „Aber das Training in Copper ist eigentlich das wichtigste Training vom ganzen Jahr, wo du die Feinabstimmung machst“, freut er sich auf die Abreise in die USA.