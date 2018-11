Kühbauer: „Bin damit ganz und gar nicht zufrieden“

So muss Rapid weiter auf einen Dreier in Altach warten, geht die Serie von 1274 sieglosen Tagen in die Verlängerung. Dass eine andere Serie endete, war nur ein schwacher Trost: Denn erstmals seit fast zehn Jahren (Stefan Maierhofer, 10. April 2009) trafen die Wiener in Altach vor der Pause. „Dass wir mit Fortdauer der Partie nicht so frisch sein konnten wie Altach, ist auch verständlich. Ich hatte acht Ausfälle, gerade noch 16 Spieler auf der Bank“, verwies Kühbauer auf die Dreifach-Belastung.