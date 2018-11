Caps taumeln mit 3:9-Pleite in Länderspielpause!

Die seit der fünften Runde an der Tabellenspitze gelegenen Capitals präsentierten sich nach dem 0:3 in Graz auch daheim gegen den bisherigen Vorletzten Znojmo schwach. In der ersten halben Stunde hielten die im Frühherbst noch so dominanten Wiener noch einigermaßen mit, nach dem 1:4 nahm Trainer Dave Cameron Torhüter Lamoureux vom Eis und damit nahm das Unglück seinen Lauf. Denn mit Ersatzmann Tschrepitsch im Kasten zerfiel die Mannschaft völlig und lief in ein Debakel. „Die Pause kommt zur rechten Zeit. Wir haben ein paar verletzte Schlüsselspieler, sie bekommen jetzt ein bisschen Zeit, sich zu erholen und zurückzukommen“, meinte Capitals-Trainer Cameron. Zu den bereits angeschlagenen Spielern kamen auch noch Nikolaus Hartl und Peter Schneider hinzu, die Schulterblessuren erlitten.