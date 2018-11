Olympiasiegerin Gasser bei ihrem Saisonstart 3.!

Olympiasiegerin Anna Gasser ist mit Rang drei in den Big-Air-Weltcup der Snowboarder gestartet! Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres musste sich am Samstag in Modena mit 159,50 Punkten den beiden Japanerinnen Reira Iwabuchi (166,50) und Miyabi Onitsuka (165,00) geschlagen geben. Die erst 16-jährige Iwabuchi hatte auch beim Saisonauftakt in Cardrona (NZL) vor ihrer Landsfrau gewonnen.