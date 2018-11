Beim Überholen Pistole gezückt: Geldstrafe!

„Wir fühlten uns vom Fahrstil eines VW Golf provoziert. Und dann zeigten uns die Insassen auch noch den Vogel und den Mittelfinger“, erklärte ein 21-jähriger Türke, der damals im Auto eines Landsmannes (20) saß. „Nicht mit uns“, dachte sich wohl der junge Mann und holte aus dem Handschuhfach eine CO2-Pistole hervor. Zwei Brüdern und einer jungen Frau im Golf fuhr der Schrecken in die Glieder. „Direkt auf uns gezielt hat er aber nie“, waren sich die drei Zeugen am Innsbrucker Landesgericht vor Richter Bruno Angerer einig. „Aber er hat damit herumgefuchtelt.“ Der 21-Jährige wurde schlussendlich - noch nicht rechtskräftig - zu einer Geldstrafe in Höhe von 480 Euro verurteilt. Da der Mann sich aber voll geständig zeigte und zuvor noch nie etwas mit dem Gericht zu tun hatte, wurden 320 Euro davon sogar bedingt nachgesehen.