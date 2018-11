Borealis entschuldigt sich für Knaller in Linz

Überschuss an Wasserdampf

Es kam dabei zu einem Überschuss an Wasserdampf, der über ein Sicherheitsventil an die Luft entweichen kann. Dabei entstanden dann durch das ständige Auf- und Zuklappen des Ventils die Geräusche, die viele Linzer aufschreckten und große Besorgnis auslösten: „Bei uns sind mehrere Notrufe deswegen eingegangen“, hieß es sowohl von der Rettung als auch von der Feuerwehr. In kurzen Abständen hallten die lauten Knaller über die ganze Stadt, mehrere Minuten lang. Auch im Internet wurde über die Herkunft des Lärms gerätselt.