Marcel Hirscher: „Ich bin nicht besser als Thiem“

Ist es überhaupt möglich, diese Ausnahme-Leistungen zu vergleichen?

Das ist unmöglich. Ich würde nie behaupten, dass meine Leistungen besser sind als die von Dominic oder Hias. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass es unserem kleinen Land Österreich so oft gelingt, solch große Sportler herauszubringen. Toll, was wir da alle miteinander zusammenbringen. Deshalb: Ich nehme diesen Preis stellvertretend für all die tollen Sportler in unserem Land entgegen!