BMW 8er Cabrio: Mit Feenstaub & mächtiger V8-Power

Ansonsten ist alles wie im 8er mit festem Dach, allerdings wird das Harmann-Kardon-Soundsystem serienmäßig sein und es gibt Kopfstützen auf den Rücksitzlehnen. Auch das Motorenangebot ist das Gleiche, man hat also die Wahl zwischen zwei Euro-6d-temp-Motoren: dem Dreiliter-BiTurbo-Sechszylinder mit 320 PS und 680 Nm sowie dem 4,4-Liter-BiTurbo-V8 mit 530 PS und 750 Nm, der es in unter vier Sekunden von 0 auf 100 schafft. Adaptives Sportfahrwerk, Allradlenkung und 20-Zoll-Felgen sind immer an Bord.