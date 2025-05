Hunderte Kinder missbraucht: Arzt ist schuldfähig

Missbrauch in Tagebüchern festgehalten

Der ehemalige französische Arzt und Chirurg soll zwischen 1989 und 2014 Hunderte Kinder im Durchschnittsalter von elf Jahren missbraucht haben. Zu den Taten kam es im Operationssaal, in der Phase der Anästhesie oder des Aufwachens und in Patientenzimmern. Den jahrzehntelangen Missbrauch hielt Joël Le Scouarnec detailreich in Tagebüchern fest.