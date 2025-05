Spieler aus dem Burgenland als großer Kiezheld

Hoffen auf Aufstieg

„Wir hoffen genauso auf den Aufstieg. Ein Hamburger Derby in der deutschen Bundesliga ist längst überfällig“, merkte David Nemeth vom Stadtrivalen FC St. Pauli an, als er in der pannonischen Genuss-Area auf seinen alten Bekannten Christian Zechmeister vom Weintourismus traf. Der 24-jährige Fußballprofi aus St. Georgen bei Eisenstadt ist bereits ein Fixpunkt in der Abwehr des Kultklubs vom Kiez.