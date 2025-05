Weggefährte spricht über traurige letzte Monate

Mit nur 60 Jahren ist Nadja Abd el Farrag am 9. Mai in einer Hamburger Klinik verstorben. An Organversagen, wie die „Bild“-Zeitung herausgefunden haben will. Sie hatte vor einigen Jahren selbst in ihrer Biografie öffentlich gemacht, eine Leberzirrhose zu haben. Auch über ihren Kampf gegen den Alkohol hatte „Naddel“ in der Vergangenheit gesprochen.