Schulbus und Traktor in Steiermark kollidiert

In Jöß (Bezirk Leibnitz in der Steiermark) kollidierten am Montagnachmittag ein Linienbus und ein Traktor mit Anhänger beim Abbiegemanöver des Traktors. Dabei wurde die rechte Seite des Schulbusses schwer beschädigt. Der Traktorfahrer und eine Schülerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.