Bursch (14) bedroht Mädchen mit Messer

Mädchen mit Umbringen bedroht

Der Aggressor wurde infolgedessen von der Schule suspendiert. Am frühen Dienstagnachmittag hielt sich der Jugendliche in einem Park in der Nähe der Schule auf. Als er die 14-Jährige mit einer Freundin sah, drohte er den beiden Schläge an und hielt ihnen das Messer vor. Außerdem kündigte er an, dass er sie umbringen werde.