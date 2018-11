Ein Gendefekt raubt die Sehkraft

Plötzlich starker Sehverlust auf einem Auge, ein dunkler Fleck im zentralen Gesichtsfeld - so beschreibt Fabrizio Sottile aus Italien die ersten Symptome seiner Erkrankung. Der erfolgreiche Schwimmer und Paralympics-Teilnehmer aus Italien leidet unter LHON. „Diese seltene, genetische Erkrankung der Netzhaut trifft häufig Personen in frühen Lebensabschnitten, oft noch mitten in der Schul- oder Ausbildungszeit. Die Patienten verlieren ihre zentrale Sehschärfe meist zuerst an einem Auge, dann auch noch Wochen oder Monate später am zweiten“, erklärt OA Dr. Mona Schneider, Ambulanz für Neuroophthalmologie Universitäts-Augenklinik Graz. Junge Männer sind davon öfters betroffen als Frauen.