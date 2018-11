Rauchwolke im Kinderzimmer

Der Grund für diese drastische Aussage liegt in den Ergebnissen einer Untersuchung, die im Wiener Wilhelminenspital durchgeführt wurde und selbst Experten entsetzte. Alle der daran teilgenommenen bis zu drei Monate alten Säuglinge kamen mit schweren Atemwegsinfektionen an die dortige Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Es stellte sich heraus, dass bei knapp 48% der kleinen Patienten in derem unmittelbaren Umfeld geraucht wird. Jede fünfte Mutter zündete sich auch während der Schwangerschaft regelmäßig einen Glimmstängel an! Besonders alarmierend ist den Ärzten zufolge, dass 13,5% der befragten Eltern selbst dann noch in Anwesenheit ihrer Kinder rauchen, wenn diese bereits an einem respiratorischen Infekt erkrankt sind.