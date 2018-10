Hirscher: „Hias hat sein Leben riskiert“

Heute wird Marcel in der Bundeshauptstadt live dabei sein. Das Windelwechseln seiner Frau Laura überlassen, ins Gala-Outfit schlüpfen. Und nach Doppel-Olympia-Gold und siebentem Gesamt-Weltcup-Sieg mit hoher Wahrscheinlichkeit zum fünften Mal Österreichs prestigeträchtigste Sport-Trophäe überreicht bekommen. Längst vergessen sind die Zeiten, in denen Hirscher auch schon Medaillen und Kristallkugeln wie am Fließband nach Hause brachte, aber zweimal in Serie bei der Sportler-Wahl gegen David Alaba den Kürzeren zog (2013, 2014).