Berühmter US-Gangster tot im Gefängnis gefunden

Sein Leben inspirierte viele Kriminalfilme wie etwa „Departed - Unter Feinden“: Der US-Gangsterboss James „Whitey“ Bulger ist tot. Er wurde 89 Jahre alt. Der berühmt-berüchtigte Schwerverbrecher sei leblos in seiner Zelle in einem Gefängnis im US-Bundesstaat West Virginia gefunden worden, teilten die zuständigen Gefängnisbehörden am Dienstag mit. Ein Mithäftling gilt als Tatverdächtiger.