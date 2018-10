Vettel lobt Hamilton - Verstappen stichelt

Verstappen: Im Mercedes würde ich auch gewinnen

Den Sieg beim Rennen in Mexiko holte Red Bulls Max Verstappen. Auf die Frage, was Hamilton in dieser Saison so gut gemacht hatte, stichelte der Niederländer: „Sein Auto. Natürlich ist er auch extrem gut. Doch auch Vettel kann in einem solchen Auto gewinnen, Ricciardo kann ebenfalls in einem solchen Auto gewinnen und auch ich kann in so einem Auto gewinnen.“