Polizei macht Jagd auf diese brutale Räuberbande

Opfer umzingelt und gestoßen

Reichte dies nicht, um das Opfer einzuschüchtern, wurde es auch von den Tätern, die stets in der Überzahl auftraten, umzingelt, am Hals gepackt und gestoßen. Insgesamt erbeutete die Bande so hauptsächlich Bargeld. Laut Polizei liegt die Schadenssumme im niedrigen vierstelligen Bereich. Im Zuge der Ermittlungen sichteten die Beamten Überwachungsvideos, dabei konnten Fotos der bislang unbekannten Täter gesichert werden.