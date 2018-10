Levi-Watschn: ÖSV-Stars nach Absage ausgesperrt

Nach der Absage in Sölden begann sofort die Suche nach einem Ersatzort für den ausgefallenen Riesentorlauf, Österreichs Bosse Peter Schröcksnadel und Hans Pum lassen nichts unversucht, um das Rennen zu bekommen! Favoriten sind aber Alta Badia und Val d’Isère. FIS-Renndirektor Markus Waldner will bis morgen entscheiden. Grobes Foul: Marcel Hirscher & Co. werden in Finnland ausgesperrt!