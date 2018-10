Diese Katze nimmt den Ausdruck „Catwalk“ wörtlich

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der „Catwalk“ (auf Deutsch in etwa: Katzenweg) so heißt? Dieser Clip, der gerade zum Hit in sozialen Medien wird, gibt Aufschluss darüber. Denn eine Mietze hat bei einer Modeschau in Istanbul vorgeführt, dass sie eleganter als die Models über den Laufsteg stolzieren kann.