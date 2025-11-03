Österreichische Läuferin trauert um ihre Tochter

Es ist eine erschütternde Botschaft, die Langstreckenläuferin Nada Ina Pauer und ihr Ehemann, der deutsche Leichtathlet Richard Ringer, auf Instagram geteilt haben. Ihre Tochter wurde vergangene Woche tot geboren.
„Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden“, schreibt das Paar auf Instagram. Sie wurde vergangene Woche in München „still geboren“.
Schwerste Zeit ihres Lebens
Für das Ehepaar sei es „die schwerste Zeit“ ihres Lebens. „Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen“, schreiben sie abschließend.
Ringer, Marathon-Europameister von 2022, und die österreichische Langstreckenläuferin Pauer sind seit elf Jahren ein Paar. Seit zwei Jahren sind sie verheiratet.
