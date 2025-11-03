Vorteilswelt
Emotionaler Insta-Post

Österreichische Läuferin trauert um ihre Tochter

Sport-Mix
03.11.2025 10:34
Nada Ina Pauer und ihr Ehemann Richard Ringer trauern um ihre Tochter.
Nada Ina Pauer und ihr Ehemann Richard Ringer trauern um ihre Tochter.(Bild: GEPA)

Es ist eine erschütternde Botschaft, die Langstreckenläuferin Nada Ina Pauer und ihr Ehemann, der deutsche Leichtathlet Richard Ringer, auf Instagram geteilt haben. Ihre Tochter wurde vergangene Woche tot geboren. 

„Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden“, schreibt das Paar auf Instagram. Sie wurde vergangene Woche in München „still geboren“.

Schwerste Zeit ihres Lebens
Für das Ehepaar sei es „die schwerste Zeit“ ihres Lebens. „Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen“, schreiben sie abschließend. 

Ringer, Marathon-Europameister von 2022, und die österreichische Langstreckenläuferin Pauer sind seit elf Jahren ein Paar. Seit zwei Jahren sind sie verheiratet. 

