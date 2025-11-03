Vorteilswelt
Aufruf nach Zeugen

Polizei sucht unbekannten Wilderer nach Rehtötung

Oberösterreich
03.11.2025 10:24
Der Unbekannte hat es auf ein Reh abgesehen.
Der Unbekannte hat es auf ein Reh abgesehen.

Die Polizei ersucht um Hinweise auf einen Unbekannten, der in Luftenberg ein Reh geschossen hat. Das tote Wild war vor zwei Wochen von einem Landwirt entdeckt worden. Da die Ermittlungen bisher leider erfolglos blieben, hofft die Exekutive nun auf zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

0 Kommentare

Durch einen bislang unbekannten Täter ist im Gemeindegebiet Luftenberg ein Reh gewildert worden. Dieses war am 14. Oktober gegen 17.30 Uhr durch einen Landwirt gefunden worden, der die zuständige Jagdgenossenschaft verständigte.

Todeszeitpunkt unklar
Beim Reh konnte schließlich ein Einschussloch festgestellt werden. Mit welchem Kaliber bzw. welcher Waffe und wann genau das Reh erlegt worden war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Perg unter 059133-4320 entgegengenommen.

