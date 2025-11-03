Polizei sucht unbekannten Wilderer nach Rehtötung

Die Polizei ersucht um Hinweise auf einen Unbekannten, der in Luftenberg ein Reh geschossen hat. Das tote Wild war vor zwei Wochen von einem Landwirt entdeckt worden. Da die Ermittlungen bisher leider erfolglos blieben, hofft die Exekutive nun auf zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Durch einen bislang unbekannten Täter ist im Gemeindegebiet Luftenberg ein Reh gewildert worden. Dieses war am 14. Oktober gegen 17.30 Uhr durch einen Landwirt gefunden worden, der die zuständige Jagdgenossenschaft verständigte.
Todeszeitpunkt unklar
Beim Reh konnte schließlich ein Einschussloch festgestellt werden. Mit welchem Kaliber bzw. welcher Waffe und wann genau das Reh erlegt worden war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Perg unter 059133-4320 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.