MotoGP: Valentino Rossis „Silber“ wäre historisch

Der Zweite ist der erste Verlierer! Diese Sport-Floskel gilt auch oft für die Motorrad-WM. Trotzdem will ein Duo in den letzten drei Saisonrennen hinter Marc Márquez noch WM-Zweiter werden. Andrea Dovizioso liegt nur noch neun Punkte vor Valentino Rossi. „Wir müssen auf Valentino aufpassen“, warnt Dovizioso vorm Lauf am Sonntag im australischen Philipp Island.