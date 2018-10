EL: Rangers-Spartak 0:0, Hütter weiter erfolgreich

Während Villarreal mit dem 5:0 gegen Rapid in der Fußball-Europa-League ein Schützenfest feierte, gab es im zweiten Spiel der Gruppe G am Donnerstag keine Tore. Die Glasgow Rangers und Spartak Moskau trennten sich in Schottland torlos, womit die Rangers so wie Villarreal noch ohne Niederlage sind und bei fünf Punkten halten. Spartak ist mit zwei Punkten Schlusslicht hinter Rapid (3). Trainer Adi Hütter setzte mit Eintracht Frankfurt den Höhenflug fort.