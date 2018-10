Khashoggis Sohn flüchtet aus Saudi-Arabien

Der Sohn des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat nach Angaben von Human Rights Watch das Königreich verlassen. „Salah und seine Familie befinden sich jetzt in einem Flugzeug nach (Washington) D.C.“, twitterte Sarah Leah Whitson von der Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Salah bin Jamal Khashoggi trat seine Reise nach Aufhebung einer seit Monaten aktiven Ausreisesperre durch das Königreich unverzüglich an, wie CNN berichtet. Die Ausreisesperre dürfte im Zusammenhang mit den kritischen Schriften des ermordeten Vaters gestanden sein.