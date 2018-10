Saudi-Arabien: Khashoggi „mit Vorsatz“ getötet

Khashoggi war Anfang Oktober in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um Unterlagen für seine Hochzeit abzuholen. Dort wurde er das Opfer eines grausamen Mordes. Saudi-Arabien dementierte diese Tatsache wochenlang und behauptete, der Journalist sei im Konsulat versehentlich bei einer Schlägerei ums Leben gekommen. An dieser Version gab es jedoch erhebliche Zweifel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach in dieser Woche von einem „brutalen Mord“.