Einzelnes Los knackte 1,6-Mrd.-Dollar-Lottojackpot

„Atmen Sie tief durch und genießen Sie den Moment"

Bei einer Pressekonferenz vor dem Laden, in dem das Los verkauft wurde, sagte ein Vertreter der Lottogesellschaft: „Mein Rat an den Gewinner ist: Unterschreiben Sie das Los, platzieren Sie es an einem sicheren Ort, sprechen Sie mit einer vertrauenswürdigen Person und rufen Sie die Lottogesellschaft an! Atmen Sie tief durch und genießen Sie den Moment.“