Spielschleim ist für Kinder gesundheitsschädlich!

Fast jeder hatte ihn schon einmal in der Hand: Spielschleim, der durch die Finger gleitet und sich in Tausenden Fäden in verschiedene Richtungen ziehen lässt. Zugesetztes Plastik, Glitzer und fluoreszierendes Pulver machen den „Slime“ oft noch attraktiver für Kinder, die von dem glibberigen Spielspaß ohnehin kaum die Finger lassen können. Doch ist Vorsicht geboten: In fünf Stichproben verschiedener Herstellerprodukte wurde viel zu viel Borsäure freigesetzt!