Regierung bringt Krankenkassen-Reform auf den Weg

RH-Präsidentin fehlt Nachweis zum Einsparen der behaupteten Milliarde

Freilich gab es auch harsche Kritik von unverdächtiger Seite: So hatte etwa Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker bemängelt, dass der Nachweis zum Einsparen der von der Regierung behaupteten Milliarde fehle. „Wir haben alles, was in unserer Macht steht, möglich gemacht, damit das funktionieren kann“, versicherte Kurz. Es gehe um ein Bündel an Maßnahmen über mehrere Jahre, und es sei auch stets ein Zusammenwirken mit der Selbstverwaltung - „zumindest solange es die Selbstverwaltung gibt“, fügte der Kanzler hinzu.