Zahlen-Gerangel um die Krankenkassen-Milliarde

Hartinger-Klein: „Wir sparen im System“

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hatte erst in dieser Woche wieder betont, dass Versicherte und Patienten im Mittelpunkt der Sozialversicherungsreform stünden. Es werde keine Beitragserhöhungen geben, „weil wir im System sparen“. Die Begutachtung für das Gesetzespaket läuft noch bis Freitag, 19. Oktober. Bereits in der Woche danach könnte die Regierung die Reform in der Ministerratssitzung am 24. Oktober beschließen.