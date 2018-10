BMW ruft mehr als eine Million Dieselautos zurück

Wegen Problemen mit einem Kühlsystem für die Abgasrückführungsanlage muss BMW weltweit mehr als eine Million weitere Fahrzeuge in die Werkstatt holen. Es ist in diesem Zusammenhang bereits der zweite Rückruf in diesem Jahr, wie der Münchner Autohersteller am Dienstag mitteilte. In Österreich sind rund 31.000 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen.