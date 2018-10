Diesel-Razzia bei Opel: Rückruf steht „kurz bevor“

Der deutsche Autobauer Opel, mittlerweile dem französischen PSA-Konzern zugehörig, sackt tiefer in den Dieselskandal. Wegen eines konkreten Betrugsverdachts ist die Polizei am Montagvormittag zu einer Großrazzia in die Geschäftsräume an den beiden Standorten Rüsselsheim und Kaiserslautern angerückt. Das hessische Landeskriminalamt bestätigte laufende Aktionen. Demnach seien 95.000 Dieselfahrzeuge mit möglicherweise unzulässig beeinflusster Software betroffen.