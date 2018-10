„Khashoggis Leichenteile in Brunnen gefunden“

15-köpfiges Mordkommando fiel über Khashoggi her

Der im US-Exil lebende saudische Regimekritiker war am 2. Oktober verschwunden, als er im Konsulat seines Landes in Istanbul Papiere für seine bevorstehende Hochzeit abholen wollte. In dem Gebäude soll dann ein 15-köpfiges Mordkommando über den Journalisten hergefallen sein und ihn auf bestialische Weise getötet und Gerüchten zufolge noch lebend zerstückelt haben. Angeblich wurden Khashoggi die Finger abgeschnitten, um sie dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als Beweis für seinen Tod vorzulegen.