Sogar Body-Double für Knochensägen-Mord engagiert

Erdogan will „ganze Wahrheit“ enthüllen

Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete, er werde am Dienstag im Parlament die „ganze Wahrheit“ über Khashoggis Ermordung enthüllen, hat Siemens-Chef Joe Kaeser seine geplante Reise nach Saudi-Arabien abgesagt. Er ziehe seine Zusage für eine Investorenkonferenz in dem Königreich in dieser Woche zurück, verkündete er auf Twitter. „Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe versucht wird, die Sache zu vertuschen“, sagte AKP-Sprecher Ömer Celik, allerdings ohne Details aus den Ermittlungen zu nennen. „Das ist ein sehr komplizierter Mord.“