SPD-Politikerin mit Rolex: Kritik an Kritikern

„Mir sagt keiner, was Armut ist“

Die 40-jährige Politikerin selbst verteidigte sich mit einer wütenden Nachricht: „Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen & gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.“