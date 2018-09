Bitterböse Intrige gegen neuen SPÖ-Geschäftsführer

„Bobo“ mit Luxus-Lifestyle?

Dem SPÖ-Politiker wurde schon öfters ein Luxus-Lifestyle vorgeworfen. Der von der Landtagsabgeordneten Grubesa für Drozda verwendete Begriff „Bobo“ wurde Ende der 1990er-Jahre für die junge US-amerikanische Oberschicht in den Großstädten geprägt und setzt sich aus den Wörtern „bourgeois“ und „bohémien“ zusammen. In Wien kam das Wort erst in den späten 2000ern auf und wurde bezeichnend für die junge Einwohnerschicht in Bezirken wie Neubau, Mariahilf oder Alsergrund. „Bobos“ pflegen zwar prinzipiell eine alternative Grundeinstellung, können aber in gewissen Punkten sehr konservativ sein.